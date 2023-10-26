В больнице Бриана пообещала, что сможет идти под венец
В августе 2020 года Бриана попала в ДТП и сломала шею. Весь период реабилитации рядом с ней был любимый Райан Борковски.
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Влюбленные вместе уже 8 лет, однако в переломном 2020 году Бриана сказала Райану, чтобы он ее покинул. Она не хотела быть обузой для мужчины и решила его отпустить. Эти слова так разозлили Райана, что после того он начал приходить в больницу к любимой каждый день, а вскоре и сделал предложение.
Девушка пообещала ему, что в день их свадьбы она придет под венец без инвалидного кресла. Бриана оказалась настойчивой и поставила себе цель – несмотря ни на что реализовать задуманное.
Я работала ежедневно на протяжении почти трех лет, чтобы ходить на своей свадьбе. И я имею в виду каждый день. У меня было три часа интенсивной физиотерапии, и это на самом деле было очень много для моего тела,
– рассказала невеста.
Бриана в день свадьбы / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY
Невеста несколько месяцев тренировалась с родителями
За несколько месяцев до свадьбы девушка начала тренироваться с мамой и папой, ведь именно они должны были помочь ей идти под венец. Физиотерапевт показал родителям, как правильно поддерживать дочь и пользоваться специальными фиксаторами на ноги. Райан не знал об этих интенсивных тренировках любимой. Никто кроме родителей не видел, как девушка встает на ноги.
В день свадьбы погода была невероятной. Бриана в изысканном белом платье подъехала на кресле к дорожке, ведущей под венец. Вскоре к ней подошли родители, помогли с фиксаторами, и девушка смогла подняться. Жених очень растрогался, когда увидел, как его любимая идет. Это был невероятно щемящий момент, когда родители вели дочь под руки.
Затем Бриана и Райан вместе танцевали первый свадебный танец.
Я это сделала, я пошла к Райану в день своей свадьбы с мамой и папой. Я сделала это перед всеми моими друзьями, семьей и теми, кто меня любит и поддерживает,
– подчеркнула Бриана.
Бриана пошла под венец в сопровождении родителей / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY
Девушка призналась, что для нее это был невероятно важный день. Раньше она думала, что никогда не будет иметь свадьбы из-за своей травмы, однако ее мечта осуществилась.
"Последние 3 года показали, что наши отношения способны выдержать сильнейшие штормы. Нас никто не остановит", – сказала Бриана.
Счастливые невесты в день свадьбы / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY