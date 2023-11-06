У інтерв'ю дружина відомого українського ведучого Тимура Мірошниченка розповіла, що за 13 років своєї роботи в адвокатурі не бачила мирного розлучення.

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Найважче у розлученні – поділити майно та дітей

Розлучення – це завжди бруд. Навіть коли люди приходять і кажуть, що хочуть розлучитися мирно, так не виходить. Не буває мирних розлучень, це завжди бруд та біль,

– заявила Інна.

Вона зізналася, що не може пригадати жодного розлучення, яке могла б назвати еталонним. Навіть, якщо спершу все відбувається нормально, то це лише до моменту поки справа не дійде до поділу дітей та майна. Зазвичай розлучення відбувається простіше у пар, які не мають дітей.

Процес розлучення для жінки є достатньо принизливим, бо вона має доводити, чому хоче саме таку суму для дитини. Яким би чоловік не був ніжним та романтичним, він починає "битися" за кожну гривню і казати, що умовно 10 тисяч гривень йому забагато, і він платитиме тільки 3 тисячі. Мірошниченко розповіла, що у переважній більшості випадків чоловіки навіть звільняються з роботи і приховують свої доходи.

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Юристка радить шлюбний договір

Аби уникнути складного поділу майна, де іноді важко довести хто і скільки витрачав на нього, юристка радить одразу підписувати шлюбний договір. На жаль, зараз в українському суспільстві не заведено укладати шлюбні договори. Багато людей ставляться до них з пересторогою.

Однак Інна Мірошниченко радить дивитися на договір, як на страховку. Лише він дозволить уникнути важкого розлучення. Яким би турботливим та добрим не був ваш партнер, коли ви захочете розлучитися, він може кардинально змінитися.

Цікаво! Інна та Тимур Мірошниченки шлюбних договорів не укладали. Юристка пояснила, що чоловік не наполягав, а сама вона на той момент не мала ніяких статків, щоб переживати за поділ у майбутньому.