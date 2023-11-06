Так, Стрілець, Риби і Телець уже в найближчі два місяці можуть подати на розлучення. Про це пише 24 Канал.

До слова Уже цього тижня 3 знаки зодіаку переживатимуть зраду

Стрілець

Дуже важко переживати зраду, особливо, якщо кохаєш людину всім серцем. Обдумайте все і прийміть для себе важливе рішення.

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Риби

Задумайтеся, скільки разів ви закривали очі на погане ставлення до себе. Чи готові провести з такою людиною все життя? Вибір за вами.

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Цікаво 4 знаки зодіаку, які обожнюють експериментувати в сексі

Телець

Нерідко люди пояснюють розрив стосунків однією фразою: "Не зійшлися характерами". Обговоріть усе з партнером, добре подумайте та, якщо готові і справді цього хочете, ухваліть рішення.

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