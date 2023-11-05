Зрада завдає величезного болю й руйнує стосунки. Ймовірно, що вже незабаром Стрільцям, Терезам і Рибам її доведеться пережити, пише 24 Канал.

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Стрілець

Листопад може бути для вас нелегким в особистому житті. Людина, яку кохаєте всім серцем, вже найближчими днями, ймовірно, піде наліво. Пам'ятайте: не варто шукати виправдань і звинувачувати себе.

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Терези

Ймовірно, останнім часом ваш партнер поводиться дивно, виникають сварки на пустому місці. Вже незабаром може з'ясуватися, що кохана людина зраджує. Будьте обережні й не дозволяєте витирати об себе ноги. Ви достойні найкращого.

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Риби

Уже наступного тижня вам, ймовірно, доведеться переживати зраду. Кохана людина раптово піде наліво. Може зробити це прямо у вашій спальні. Не бійтеся розривати стосунки. Ви ще обов'язково зустрінете справжнє, щире і віддане кохання.

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