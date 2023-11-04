Йдеться саме про Терезів, Риб та Раків. Вони можуть зіштовхнутися з конфліктами, непорозуміннями або ж взагалі завершити стосунки. Детальніше – розповість 24 Канал.

Будьте обережними Найбільші брехуни: 3 знаки зодіаку, які найчастіше говорять неправду

Терези

Ви ніби й у стосунках, але відчуваєте себе самотньо. Поговоріть про це з партнером, щоб не спровокувати конфлікти. Якщо будете сваритись – є ризик розійтись. Тому зробіть все, аби зберегти ваш союз.

Гороскоп для Терезів

Риби

Вас чекають важкі часи в стосунках. Кидатиме як на “американських гірках”. Можуть бути непорозуміння з близькими або ж розбіжності у поглядах. Сфокусуйтесь на собі, на своїх кар'єрних можливостях. Після цих невдач – вас точно чекає щастя.

Гороскоп для Риб

Раки

Раки невдовзі зіштовхнуться з проблемами у стосунках. Відчуватиметься напруга. Будьте обережні, адже кохана людина може зробити вам неприємний сюрприз. Це привід замислитись, а чи варто продовжувати стосунки. Радимо не гарячкувати, а виважено розв'язати це питання.

Гороскоп для Раків