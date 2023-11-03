Це характерно Овнам, Козорогам і Водоліям. Їх можна підхопити на брехні як у дрібних речах, так і в масштабних. Бо дуже люблять все перебільшувати.

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Овен

Овен може розповідати кілька разів одну й ту саму історію, й кожного разу буде інша версія подій. А коли йому про це сказати, придумає відповідь за лічені секунди. Це пов'язано з тим, що Овнам подобається прикрашати події. Партнерів це часто злить.

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Козоріг

Козороги іноді недоговорюють своїм партнерам усієї правди про себе. Десь змовчать, десь – прибрешуть й так і живуть. Вони не хочуть мати поганий вигляд в очах інших людей. Тому й наважуються говорити неправду, аби завжди бути на висоті.

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Водолій

Деякі Водолії можуть зраджувати свого партнера й думають, що ніхто не здогадається. А потім вигадають 100 причин, чому вони так вчинили. Це характерно не всім представникам цього знаку, але від деяких слід цього чекати.

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