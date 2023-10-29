Завжди виконують те, що обіцяли – Риби, Раки, Терези та Діви. На них можна покластися, бо вони – надійні.
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Риби
Це взагалі один з найдобріших і найщиріших знаків зодіаку. Вони завжди кажуть так, як є. А ще – допомагають у різних ситуаціях абсолютно безкорисно. Тому їм можна довіряти у різних ситуаціях, бо в них зосереджені найкращі людські риси.
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Рак
Ці люди часто проявляють співчуття й турботу. Вони відрізняються високою емпатичністю, з першого слова розуміють чужий біль та проблеми. Завжди дають слушні поради. Раки змінюють життя інших людей на краще.
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Терези
Терези можуть не завжди бути стабільними. Але якщо потрібно – акумулюють свої сили заради певної справи. Тобто, самодисципліну вмикають у потрібних ситуаціях. Якщо вам щось потрібно – Терези допоможуть з цим впоратися.
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Діва
Цей знак – доволі педантичний та продуманий. Вони все прораховують до найменших дрібниць, і ця риса часто допомагає у їхніх справах. Ця організованість та перфекціонізм завойовує довіру людей, тож на Дів часто покладаються у виконанні різних завдань.
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