Психологиня Джесіка Гріффін та її колега Пеппер Шварц описали своє дослідження у книзі "Що віщує розлучення?". Їм вдалося систематизувати свої знання й виокремити 4 головні причини, які призводять до розлучень.

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Яке спілкування вбиває ваш шлюб

Презирство та зневага (коли один партнер демонструє неповагу до іншого).

(коли один партнер демонструє неповагу до іншого). Критика (вона стосується зовнішності та дій партнера).

(вона стосується зовнішності та дій партнера). Захисна позиція (перекладання провини на іншу людину).

(перекладання провини на іншу людину). Ігнорування (коли один партнер не бажає спілкуватися з іншим та дистанціюється).

Однак є одна манера спілкування, яка все ж набагато гірше впливає на шлюб за інші. Мовиться про презирство. Це гірше ніж критика. Це ситуація, коли один партнер у парі вважає себе розумнішим чи кращим за іншого. Наприклад, у компанії друзів він постійно перебиває свою кохану людину. Мовляв, нічого цікавого вона і так не скаже.

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Презирство руйнує стосунки, адже люди перестають бути командою по житті. Вони втрачають почуття єдності й стають конкурентами.

Спілкування зі зневагою може пояснюватися тим, що людина у парі бажає відстояти свою особистість. З одного боку, це нормально, але з іншого – шкодить самооцінці іншої людини.



Яке спілкування руйнує ваші стосунки / Фото Unsplash / Priscilla Du Preez

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Як усунути зневагу у парі?

Замість того, щоб казати: "Ти знову надав перевагу своїм друзям замість того, щоб провести вечір п'ятниці удвох. Ти бовдур, якому начхати на мої почуття!", – використайте іншу формулу для спілкування.

Поділіться з партнером тим, що ви відчуваєте стосовно певної ситуації. При цьому не використовуйте образливих слів, а просто поділіться відчуттями: "Мені сумно і я роздратована. Мені здається, що ти не любиш мене, бо не хочеш проводити зі мною час".

Запропонуйте вирішення конфлікту. Домовтеся про те, як зробити так, аби всі були щасливі.

Запросіть до розмови: "На твою думку, ми зможемо й надалі вирішувати ситуації у такий спосіб?".

До речі, дуже важливо створити у стосунках культуру вдячності. Це дозволить бачити більше позитивного у партнері. Старайтеся говорити 5 позитивних і лише 1 негативне твердження.

Цікава ідея! Щоб усунути зневагу у спілкуванні, спробуйте написати 20 речей, які вам подобаються одне в одному. Прочитайте цей список в голос і обговоріть з партнером. Надалі додавайте до нього нові якості.