Секрет частих розлучень зірок розкритий
Адвокатка з сімейного права з Нью-Джерсі Лінда Хінкл пояснила, чому так трапляється. За її словами, все просто – знаменитості можуть дозволити собі розлучатися.
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Багато пар залишаються разом, бо не можуть по-іншому підтримувати спосіб життя, який вони хочуть для себе або своїх дітей. Водночас знаменитості є фінансово забезпеченішими і тому їм комфортно піти,
– пояснила адвокатка.
Вона додала, що розлучення серед зірок часто трапляються через напружений графік роботи.
Чи існує сезон розлучень
Доцентка соціології Джулі Брінс розповіла, що пік розлучень переважно припадає на березень та серпень. Очевидно, що цьому є певне пояснення. Відпустки та свята сім'ї переважно проводять разом. У цей період партнери відволікаються від рутини й можуть більше подумати про те, куди рухається їхній шлюб і схвалити рішення щодо майбутнього.
То ж можна говорити про те, що у США існує певний сезон розлучень.
Останні зіркові розлучення
- Днями Джада Пінкетт-Сміт шокувала заявою – вже 7 років вона не живе зі своїм чоловіком актором Віллом Смітом. Пара офіційно не розлучилася, але в романтичних стосунках не перебуває.
- На початку жовтня співачка Віра Брєжнєва повідомила, що рік тому розлучилася з композитором Костянтином Меладзе. Вона зазначила, що "кожен почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного".
- Після 15 років шлюбу розлучитися вирішили відомий спортсмен Василь Вірастюк та його дружина Інна. Чоловік наголосив, що публічно ніколи не розповість про причину розлучення й додав, що хоче, аби сини жили з ним.
- У вересні заяву на розлучення подала американська співачка Аріана Гранде. З чоловіком Далтоном Гомесом знаменитість прожила у шлюбі близько 2 років.