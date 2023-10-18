Секрет частых разводов звезд раскрыт
Адвокат по семейному праву из Нью-Джерси Линда Хинкл объяснила, почему так случается. По ее словам, все просто – знаменитости могут позволить себе разводиться.
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Многие пары остаются вместе, потому что не могут по-другому поддерживать образ жизни, который они хотят для себя или своих детей. В то же время знаменитости являются финансово обеспеченными и поэтому им комфортно уйти,
– объяснила адвокат.
Она добавила, что разводы среди звезд часто случаются из-за напряженного графика работы.
Существует ли сезон разводов
Доцент социологии Джули Бринс рассказала, что пик разводов преимущественно приходится на март и август. Очевидно, что этому есть объяснение. Отпуска и праздники семьи обычно проводят вместе. В этот период партнеры отвлекаются от рутины и могут больше подумать о том, куда движется их брак и одобрить решение о будущем.
Так что можно говорить, что в США существует определенный сезон разводов.
Последние звездные разводы
- На днях Джада Пинкетт-Смит шокировала заявлением – уже 7 лет она не живет со своим мужем актером Уиллом Смитом. Пара официально не развелась, но в романтических отношениях не находится.
- В начале октября певица Вера Брежнева сообщила, что год назад развелась с композитором Константином Меладзе. Она отметила, что "каждый начал свой путь с благодарностью и уважением друг к другу".
- После 15 лет брака развестись решили известный спортсмен Василий Вирастюк и его жена Инна. Мужчина подчеркнул, что публично никогда не расскажет о причине развода и добавил, что хочет, чтобы сыновья жили с ним.
- В сентябре заявление на развод подала американская певица Ариана Гранде. С мужем Далтоном Гомесом знаменитость прожила в браке около 2 лет.