Цибульській погрожували самогубством через нерозділене кохання
В інтерв'ю зірка розповіла, як у студентські роки у неї закохався 35-річний викладач. Цибульська взаємністю йому не відповідала. Той зрозумів, що дівчина дуже емпатична і почав нею маніпулювати.
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Спочатку це були просто прояви симпатії, але з мого боку їх не було. Тоді почалися історії про смертельні діагнози. А я включалася в це, пропонувала допомогу, зібрати кошти. Це було постійне вимотування, коли тобі дзвонять і кажуть: "То нирка відпадає нирка, то голова болить",
– розповіла зірка.
Усе дійшло до того, що викладач почав погрожувати Олі самогубством. Він піднявся на багатоповерхівку і сказав, що стрибне, якщо дівчина з ним не буде. Одногрупники, які це бачили, також почали телефонувати дівчині.
У той момент Цибульська зрозуміла, що нею просто маніпулюють і сказала: "Стрибай".
Я спершу перелякалася, подумала, що це буде на моїй совісті. Але потім сказала хай стрибає, і він не стрибнув,
– зазначила співачка.
До речі, згодом цей викладач зробив акторську кар'єру.
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Як діяти у маніпулятивних стосунках: поради
Спеціалістка у сфері стосунків та співавторка книги "Все про чудовий шлюб" Шері Стрітоф у статті для Verywell mind дала кілька порад для людей, які перебувають у маніпулятивних стосунках.
- Ніхто не повинен терпіти маніпуляції у стосунках, адже це свого роду емоційний шантаж, на який потрібно реагувати.
- Не применшуйте значення маніпуляції. Коли ви розпізнаєте емоційну маніпуляцію, не поводьтеся так, ніби нічого не трапилося. Ця ситуація потребує вирішення.
- Поговоріть з партнером. Наведіть конкретні приклади того, як він маніпулював вами і поясніть, як ви почувалися у цей момент.
- Якщо у стосунках ви схильні уникати серйозних розмов, зверніться за допомогою до спеціаліста.
- Встановлюйте кордони. Поясніть партнеру, яка поведінка для вас є неприйнятною.
- Якщо попередні поради не подіяли, є велика ймовірність, що у вашому випадку краще піти від цього партнера.