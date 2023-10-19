Наприклад, поцілунок у шию може натякати на те, що між партнерами є певний рівень пристрасті. Тож, які бувають поцілунки – розбираємося у матеріалі.

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Типи поцілунків

Поцілунок – спосіб передати емоцію та налагодити партнерство. За ним можна визначити сексуальну сумісність. За визначенням фахівців існує 7 типів поцілунків.

Поцілунок у губи. Довгий, важкий поцілунок у губи може вказувати на те, що ваш партнер справді у вас закоханий і в даний момент збуджений. Він означає бажання зблизитися і розвивати далі ваші стосунки.

Поцілунок у шию. Він теж свідчить про романтичні почуття партнера і симпатію. Але якщо до нього додається легенький укус, то це натяк на пристрасть та сексуальне збудження.

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Поцілунок у живіт. Такий тип може свідчити про довіру. Цілуючи у живіт партнер ніби говорить: я люблю тебе таким, яким ти є, почувайся зі мною у безпеці.

Поцілунок із закритим ротом. Тут варто оцінювати кожну окрему ситуацію. Такий тип поцілунку може означати брак часу, незацікавленість партнером або завершення стосунків.

Поцілунок у спину та плечі. Такі поцілунки можуть мати сексуальний підтекст. А ваш партнер таким чином виражає інтерес та привабливість.

Поцілунок в лоб. У такому випадку демонструється турбота, прихильність або захист. Він подібний до поцілунку в живіт.

Поцілунок руки. Таким чином партнер виражає повагу і неголосного говорить: я приймаю тебе таким, який ти є. У загальному форматі поцілунок руки був способом привітатися. А зараз варто поговорити із партнером – що такий поцілунок означатиме особисто для вас та які відчуття викликає.