К примеру, поцелуй в шею может намекать на то, что между партнерами есть определенный уровень страсти. Итак, какие бывают поцелуи – разбираемся в материале.
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Типы поцелуев
Поцелуй – способ передать эмоцию и наладить партнерство. За ним можно определить сексуальную совместимость. По определению специалистов существует 7 типов поцелуев.
Поцелуй в губы. Долгий, тяжелый поцелуй в губы может указывать на то, что ваш партнер действительно в вас влюблен и в данный момент возбужден. Он означает желание сблизиться и развивать ваши отношения дальше.
Поцелуй в шею. Он тоже свидетельствует о романтических чувствах партнера исимпатии. Но если к нему добавляется легкий укус, это намек на страсть и сексуальное возбуждение.
Поцелуй в живот. Такой тип может свидетельствовать о доверии. Целуя в живот партнер будто говорит: я люблю тебя таким, каков ты есть, чувствуй себя со мной в безопасности.
Поцелуй с закрытым ртом. Здесь следует оценивать каждую отдельную ситуацию. Такой тип поцелуя может означать нехватку времени, незаинтересованность партнером или завершение отношений.
Поцелуй в спину и плечи. Такие поцелуи могут иметь сексуальный подтекст. Ваш партнер таким образом выражает интерес и привлекательность.
Поцелуй в лоб. В таком случае демонстрируется забота, благосклонность или защита. Он подобен поцелую в живот.
Поцелуй руки. Таким образом партнер выражает уважение и негромко говорит: я принимаю тебя таким, какой ты являешься. В общем формате поцелуй в руку был способом поздороваться. А сейчас стоит поговорить с партнером – что такой поцелуй будет означать лично для вас и какие ощущения вызывает.