Но благодаря своей смелости пригласить незнакомца в бар, теперь в мире на одну счастливую семью уже с двумя детьми больше, пишет NYP. Подробности читайте в материале.
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Невероятная любовь
В тот день Танаца занималась своими делами, как позвонил курьер. Он принес заказ к дому женщины. Впрочем, она попросила оставить его у двери. Положив трубку, ей не давал покоя голос мужчины, который она слышала меньше минуты.
Он хорошо говорил по телефону, был очень уважителен и уже за такое короткое время разговора я поняла – в нем было что-то особенное.
– вспомнила тот момент Танаца.
Женщина на тот момент была одинока и уже готова погрузиться в новые отношения. Поэтому недолго сомневаясь она решила пригласить незнакомца на вечер в бар.
Ты порой не одинок,
– смело спросила она в сообщении.
Кори, а именно такое имя этого очаровательного курьера, действительно оказался одиноким и согласился на предложение Танацы. Они проговорили весь вечер и их любовь закружилась. Через три месяца женщина забеременела и была очень взволнована тем, как любимый воспримет это известие. Его реакция была невероятной!
"Тогда прошло всего полгода от нашей первой встречи, как я сказала "да", – поделилась счастливая женщина воспоминанием о предложении.
Танаца и Кори поженились в декабре 2020 года. Уже через несколько месяцев у супругов родился сын-первенец по имени Арчи. А в августе этого появился еще один – Теордор.
После второго ребенка мы полюбили друг друга еще больше. Хотя у нас были трудности – у меня была послеродовая депрессия, но мы смогли найти общий язык,
– отметила женщина.
Кстати, после Кори оставил работу курьера и устроился водителем в благотворительную организацию.