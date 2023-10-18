Первый поцелуй звезд

Бритни Спирс снималась в шоу на протяжении 1993 – 1995 годов, поэтому очевидно, что первый поцелуй с Тимберлейком состоялся, когда им было по 12 – 14 лет.

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В шоу снимались и другие известные сейчас актеры: Райан Гослинг и Кристина Агилера. Бритни быстро познакомилась с Джастином, ведь они были сверстниками, а остальные актеры – на несколько лет старше. Как-то звездные подростки играли в известную игру "Правда или действие".

Однажды во время ночёвке мы играли в "Правда или действие", и кто-то заставил Джастина поцеловать меня,

– вспомнила Бритни.

В тот момент на фоне звучала песня Джанет Джексон.



Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк на шоу "Новый клуб Микки Мауса" / Фото Everett REX Shutterstosk

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Что известно об отношениях Спирс и Тимберлейка

Знаменитости стали встречаться в 1998 году. Они вместе появлялись на красных дорожках, модных показах и прочих событиях, где не стеснялись показывать свои чувства. Осенью 2001 года влюбленные вместе купили дом в Лос-Анджелесе, а Джастин даже подарил любимому кольцу за 100 тысяч долларов. СМИ сразу заговорили о помолвке, однако выяснилось, что это был просто подарок.

После 4 лет отношений пара неожиданно объявила о разрыве, чем шокировала своих поклонников.

Из-за разрыва с певицей Джастин написал песню Cry Me A River, которая впоследствии стала хитом и принесла ему еще большую популярность. Композицию о разбитом сердце певец посвятил Бритни.