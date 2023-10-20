Цыбульской угрожали самоубийством из-за безответной любви
В интервью звезда рассказала, как в студенческие годы в нее влюбился 35-летний преподаватель. Цыбульская взаимность ему не отвечала. Он понял, что девушка очень эмпатична и начал ею манипулировать.
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Поначалу это были просто проявления симпатии, но с моей стороны их не было. Тогда начались истории о смертельных диагнозах. А я включалась в это, предлагала помощь, собрать деньги. Это было постоянное изматывание, когда тебе звонят и говорят: "То почка отпадает, то голова болит",
– рассказала звезда.
Все дошло до того, что преподаватель начал угрожать Оле самоубийством. Он поднялся на многоэтажку и сказал, что прыгнет, если девушка с ним не будет. Одногруппники, которые это видели, также начали звонить девушке.
В тот момент Цыбульская поняла, что ею просто манипулируют и сказала: "Прыгай".
Я поначалу испугалась, подумала, что это будет на моей совести. Но потом сказала пусть прыгает, и он не прыгнул,
– отметила певица.
Кстати, впоследствии этот преподаватель сделал актерскую карьеру.
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Как действовать в манипулятивных отношениях: советы
Специалистка в сфере отношений и соавтор книги "Все о чудесном браке" Шери Стритоф в статье для Verywell mind дала несколько советов для людей, которые находятся в манипулятивных отношениях.
- Никто не должен терпеть манипуляции в отношениях, ведь это своего рода эмоциональный шантаж, на который нужно реагировать.
- Не уменьшайте значения манипуляции. Когда вы распознаете эмоциональную манипуляцию, не ведите себя так, будто ничего не случилось. Эта ситуация нуждается в разрешении.
- Поговорите с партнером. Приведите примеры того, как он манипулировал вами и объясните, как вы чувствовали себя в этот момент.
- Если в отношениях вы склонны избегать серьезных разговоров, обратитесь за помощью к специалисту.
- Устанавливайте границы. Объясните партнеру, какое поведение для вас неприемлемо.
- Если предыдущие советы не возымели действия, есть большая вероятность, что в вашем случае лучше уйти от этого партнера.