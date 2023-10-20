Цыбульской угрожали самоубийством из-за безответной любви

В интервью звезда рассказала, как в студенческие годы в нее влюбился 35-летний преподаватель. Цыбульская взаимность ему не отвечала. Он понял, что девушка очень эмпатична и начал ею манипулировать.

К теме "Это глубже, чем оргазм", – Оля Цыбульская рассказала, что больше всего ценит в отношениях с мужем

Поначалу это были просто проявления симпатии, но с моей стороны их не было. Тогда начались истории о смертельных диагнозах. А я включалась в это, предлагала помощь, собрать деньги. Это было постоянное изматывание, когда тебе звонят и говорят: "То почка отпадает, то голова болит",

– рассказала звезда.

Все дошло до того, что преподаватель начал угрожать Оле самоубийством. Он поднялся на многоэтажку и сказал, что прыгнет, если девушка с ним не будет. Одногруппники, которые это видели, также начали звонить девушке.

В тот момент Цыбульская поняла, что ею просто манипулируют и сказала: "Прыгай".

Я поначалу испугалась, подумала, что это будет на моей совести. Но потом сказала пусть прыгает, и он не прыгнул,

– отметила певица.

Кстати, впоследствии этот преподаватель сделал актерскую карьеру.

Интересно В губы, шею или плечи: какие есть типы поцелуев и что расскажет их скрытое значение

Как действовать в манипулятивных отношениях: советы

Специалистка в сфере отношений и соавтор книги "Все о чудесном браке" Шери Стритоф в статье для Verywell mind дала несколько советов для людей, которые находятся в манипулятивных отношениях.