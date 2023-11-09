Пара в сопровождении друга, который по совместительству был еще и гидом, преодолела не один километр с мутной водой. Что они увидели на своем пути – читайте подробности.
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Свадьба в катакомбах
Их вечер начался романтично. Изабель и Джастин поужинали в очень атмосферном французском ресторане. А затем в сопровождении своего друга, который был и гидом, и свидетелем предстоящей церемонии, отправились глубоко под землю в катакомбы.
Свадьба в парижских катакомбах на Хэллоуин – это какое-то безумие,
– сказала Изабель в видео.
Главной целью молодоженов был очищенный фонтан. На пути к нему герои преодолели не один километр мутной воды и видели кости с черепами. Только к утру они добрались до места назначения.
Изабель переодела свадебное платье, которое заранее взяла с собой. А Джастин остался в своей одежде, что невеста отметила очень милым. Пара провела церемонию, сделала несколько фотографий и продолжила свое путешествие по Франции, но уже над землей.
"Мы хотели частного, действительно интимного опыта. В катакомбах было всего три человека", – добавила женщина.