Пара у супроводі друга, який за сумісництвом був ще й гідом, подолала не один кілометр з каламутною водою. Що вони побачили на своєму шляху – читайте подробиці далі.

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Весілля у катакомбах

Їхній вечір розпочався досить романтично. Ізабель та Джастін повечеряли у дуже атмосферному французькому ресторані. А потім у супроводі свого друга, який був і гідом, і свідком майбутньої церемонії, відправилися глибоко під землю у катакомби.

Весілля в паризьких катакомбах на Гелловін – це якесь божевілля,

– сказала Ізабель у відео.

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Головною ціллю молодят був очищений фонтан. На шляху до нього герої подолали не один кілометр каламутної води та бачили кістки з черепами. Лише на ранок вони дісталися місця призначення.

Ізабель переодягла весільну сукню, яку заздалегідь взяла із собою. А Джастін залишився у своєму одязі, що наречена відзначила дуже милим. Пара провела церемонію, зробила кілька світлин і продовжила свою мандрівку Францією, але вже над землею.

"Ми хотіли приватного, дійсно інтимного досвіду. У катакомбах було усього троє людей", – додала жінка.