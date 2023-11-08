Відео 27-річної дівчини вже набрало шаленої популярності у тіктоці. Його переглянули понад 23 мільйони користувачів.

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Як дівчина наважилася на тату

На відео дівчина написала "Витатуювала ім'я бойфренда на обличчі" та показала весь процес набивання тату. В кінці ролика вона щаслива позувала з іменем "Кевін" на чолі. У коментарях люди припустили, що татуювання не справжнє. Дехто написав, що не помітив голки на відео. На це Анна відповіла: "Так, це реально. Я сама не можу повірити, що зробила це".

Дівчина набила тату з іменем бойфренда на чолі: відео

Я знаю, що це трохи божевілля, але я люблю виражати свої почуття. Я думаю, що якщо ти справді любиш когось, то маєш мати змогу це демонструвати,

– наголосила Анна.

Вона навіть порадила хлопцям кидати своїх дівчат, якщо ті не готові на такий вчинок: "Якщо ваша дівчина не хоче татуювати ваше ім'я на своєму обличчі, то вам просто потрібно знайти собі нову дівчину".

На питання користувачів про те, що вона робитиме, якщо розійдеться з Кевіном, Анна відповіла, що просто знайде нового Кевіна. І взагалі татуювання на чолі для неї це "не велика справа". Зауважимо, на відео помітно, що у дівчини є багато татуювань на тілі.

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У мережі радять дівчині звернутися до психолога

Користувачі мережі не оцінили вчинку Анни. Вони накинулися на дівчину з купою питань та доріканням.

"Тобі потрібна оцінка психічного здоров'я. Це не нормальна поведінка. Ти викликаєш психотичні вібрації. Кевін повинен негайно бігти".

"Справжня помилка".

"Зіпсувала гарне обличчя через якогось чувака, з яким ти розійдешся, бо він тобі зрадить. Гарний вибір".

"Ти пожалкуєш про це раніше, ніж думаєш".

Дехто навіть розкритикував тату-майстра за те, що він погодився на таку роботу. Однак дівчину ця критика не образила. Вона і далі постить відео у новому образі.