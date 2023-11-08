В мережі TikTok шириться тренд, який розповідає про невербальну тактику флірту під назвою "Метод трикутника". Що вона передбачає – читайте далі.

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Метод трикутника

Ця стратегія зваблення стала популярною після того, як одна зі сторінок для знайомств у соцмережі завантажила відповідний гайд на основі турецької мелодрами. Одна з героїнь намагається спокусити чоловіка поглядом.

Тож, яку техніку передбачає "метод трикутника"? Спершу потрібно протягом трьох секунд дивитися в очі партнеру. Потім, не рухаючи головою, перевести погляд на губи і знову подивитися в очі. Сфокусуйте погляд спочатку на правому оці, потім переведіть на ліве. Ці рухи нагадують форму трикутника, власне, звідси і пішла назва цієї техніки.

"Ефект трикутника – один із найсильніших методів спокушання", – йдеться у повідомленні.

В коментарях підписники зазначили, що ця техніка не нова. Наприклад, Мерилін Монро використовувала її на екрані ще у 50-х роках минулого століття.

Не винятком є і найромантичніша пара Роуз та Джек у фільмі "Титанік". Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо в одній із сцен теж користувалися "методом трикутника".

Тренд став настільки вірусним, що підписники соцмережі почали записувати та викладати власні відео. І дехто бідкався, мовляв, тепер "метод трикутника" стане настільки відомим, що перестане бути непомітним у розмові з потенційним партнером.