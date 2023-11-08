В сети TikTok распространяется тренд, который рассказывает о невербальной тактике флирта под названием "Метод треугольника". Что она предполагает – читайте дальше.

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Метод треугольника

Эта стратегия обольщения стала популярной после того, как одна из страниц для знакомств в соцсети загрузила соответствующий гайд на основе турецкой мелодрамы. Одна из героинь пытается соблазнить мужчину взглядом.

Итак, какую технику предполагает "метод треугольника"? Для начала нужно в течение трех секунд смотреть в глаза партнеру. Затем, не двигая головой, перевести взгляд на губы и снова посмотреть в глаза. Сфокусируйте взгляд сначала на правом глазу, затем переведите на левый. Эти движения напоминают форму треугольника, собственно, отсюда и произошло название этой техники.

"Эффект треугольника – один из сильнейших методов соблазнения", – говорится в сообщении.

В комментариях подписчики отметили, что эта техника не нова. К примеру, Мэрилин Монро использовала ее на экране еще в 50-х годах прошлого века.

Не исключение и самая романтичная пара Роуз и Джек в фильме "Титаник". Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в одной из сцен тоже пользовались "методом треугольника".

Тренд стал настолько вирусным, что подписчики соцсети начали записывать и выкладывать свои видео. И кто-то жаловался, мол, теперь "метод треугольника" станет настолько известным, что перестанет быть незаметным в разговоре с потенциальным партнером.