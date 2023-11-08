Видео 27-летней девушки уже набрало бешеную популярность в тиктоке. Его просмотрели более 23 миллионов пользователей.

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Как девушка отважилась на тату

На видео девушка написала "Вытатуировала имя бойфренда на лице" и показала весь процесс набивки татуировки. В конце ролика она счастлива позировала с именем "Кевин" на лбу. В комментариях люди предположили, что татуировка не настоящая. Некоторые написали, что не заметил иглы на видео. На это Анна ответила: "Да, это реально. Я сама не могу поверить, что это сделала".

Девушка набила тату с именем бойфренда на лбу: видео

Я знаю, что это немного безумия, но я люблю выражать свои чувства. Я думаю, что если ты действительно любишь кого-то, то должен иметь возможность это демонстрировать,

– подчеркнула Анна.

Она даже посоветовала ребятам бросать своих девушек, если те не готовы к такому поступку: "Если ваша девушка не хочет татуировать ваше имя на своем лице, то вам просто нужно найти себе новую девушку".

На вопрос пользователей о том, что она будет делать, если разойдется с Кевином, Анна ответила, что просто найдет нового Кевина. И вообще татуировка на лбу для нее это "не большое дело". На видео заметно, что у девушки много татуировок на теле.

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В сети советуют девушке обратиться к психологу

Пользователи сети не оценили поступок Анны. Они набросились на девушку с кучей вопросов и упреками.

"Тебе нужна оценка психического здоровья. Это не нормальное поведение. Ты вызываешь психотические вибрации. Кевин должен немедленно бежать".

"Настоящая ошибка".

"Испортила красивое лицо из-за какого-то чувака, с которым ты разойдешься, потому что он предаст тебе. Хороший выбор".

"Ты пожалеешь об этом раньше, чем думаешь".

Некоторые даже раскритиковали тату-мастера за то, что он согласился на такую работу. Однако девушку эта критика не оскорбила. Она и дальше постит видео в новом образе.