Якби ми не мріяли про щасливий кінець, та навіть сценаристи фільмів тепер не завжди його прописують.

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Пропонуємо вам згадати декілька відомих фільмів про кохання й пройти тест. Вам потрібно обрати правильну відповідь на питання про те, чи залишилася пара разом у кінці фільму. Готові? Починайте!

Якщо у вас були неправильні відповіді, то ви самі знаєте, що робити – фільм на вечір вже знайшовся.

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А якщо у вас всі відповіді були правильні, то ми підготували підбірку з романтичних фільмів, які ви можете переглянути сьогодні ввечері.

Що подивитися