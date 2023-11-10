Якби ми не мріяли про щасливий кінець, та навіть сценаристи фільмів тепер не завжди його прописують.
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Пропонуємо вам згадати декілька відомих фільмів про кохання й пройти тест. Вам потрібно обрати правильну відповідь на питання про те, чи залишилася пара разом у кінці фільму. Готові? Починайте!
Якщо у вас були неправильні відповіді, то ви самі знаєте, що робити – фільм на вечір вже знайшовся.
А якщо у вас всі відповіді були правильні, то ми підготували підбірку з романтичних фільмів, які ви можете переглянути сьогодні ввечері.
Що подивитися
- "До тебе чи до мене". У головних ролях знялися відомі актори Різ Візерспун та Ештон Кутчер. Головні герої вирішили помінятися будинками на тиждень. Цікаво, що з цього вийшло? Дивіться у фільмі.
- "Щастя для початківців". В основі сюжету лежить історія вчительки, яка вирішує змінити своє життя після розлучення.
- "Еренгард: Мисцетво зваблення". Ви будете вражені атмосферою цього фільму та костюмами головних героїв.
- "Дивись в обидва боки". Якщо колись ви любили дивитися серіал "Рівердейл", то обов'язково перегляньте цю романтичну комедію. У головній ролі – Лілі Рейнгарт, яка зіграла роль Бетті Купер у "Рівердейлі".
- "Кохання з першого погляду". Історія про двох незнайомців, які зустрічаються в літаку і після цього їхні долі пов'язуються.