Эксперт объясняет, когда следует начинать новую историю любви. Ее ответ поражает.
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Когда начинать новые отношения
Софи Тернер и Джо Джонас были в браке 4 года. Несмотря на то, что свой разрыв они назвали "дружественным", между парой возникли споры из-за детей. Софи обвинила Джо в их похищении и вывозе без ее согласия в Нью-Йорк.
На фоне этих событий не менее яркой новостью стал новый вероятный роман женщины. Ее заметили за поцелуем с богачом Перегрином Пирсоном. Его называют наследником 4-го виконта Каудрея и самым желанным холостяком Великобритании. Известно, что в сентябре он расстался с крестницей короля Чарльза III.
Перегрина и Софи увидели на вокзале Гар-дю-Нор. По рассказу очевидцев, они долго разговаривали, смеялись, а потом мужчина снял шляпу и поцеловал женщину. Но никто из героев до сих пор эту историю лично не прокомментировал.
Эксперт по отношениям Хоуп Флинн проанализировала историю знаменитости и последние вероятные изменения в ее личной жизни. Она отметила, что нет четких временных рамок для того, чтобы начать новые отношения.
Основной фактор, что вам следует начать новые отношения после разрыва, – ваша готовность двигаться дальше,
– отметила она.
Но перед этим стоит дать себе время на условное горевание за прежними отношениями. Насколько длинным оно будет зависит от разных факторов: сколько длились предыдущие отношения, были ли партнеры достаточно близкими, кто был инициатором разрыва.
Также можно определенное время сосредоточиться исключительно на себе. Понять кем вы есть на самом деле, открыть новые грани. Это укрепит уверенность и самооценку.
Проанализируйте ошибки предыдущих отношений. Учитесь на своем опыте и совершенствуйтесь в отношениях с другими.
А, собственно, перед началом новой истории стоит задать себе вопрос: что вы хотите получить от этих отношений, это здоровые ощущения и не является ли это быстрой заменой предыдущим отношениям.
"Важно, чтобы и ваша голова, и сердце одновременно принимали решение двигаться дальше", – иронично добавила эксперт.