Психологи опросили опытные пары и делятся их секретами счастливой жизни. Определенные из них точно смогут укрепить и сохранить вашу любовь.

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Период влюбленности проходит быстро. После него начинается совместная жизнь и вместе с ней первые проблемы. Конфликтов, к сожалению, невозможно избежать между двумя личностями. Но если вы хотите их грамотно решать и не разбить любовь о собственное "я", советуем просмотреть интимные секреты счастливых пар.

7 советов для счастья обоих

Первый совет, о котором уже не раз подчеркивалось, – умение слушать. Несчастливые пары закрывают уши по отношению к словам и желаниям партнера. Они проходят круг критики, требований и атак в своих разговорах. Такая тактика не способствует укреплению отношений. Счастливые же пары не просто умеют слышать друг друга, а пытаются добраться до сути сказанного, найти проблему и вместе ее решить. Они прилагают усилия для того, чтобы точка зрения партнера была весомой и значимой. Это создает ощущение того, что вы находитесь на одной стороне.

Следующий шаг – стремление строить близость. Несчастливые пары могут казаться соседями по комнате. Растет расстояние, утрачивается интимность и привлекательность партнера. В ссорах в основном преобладают обиды и саркастические комментарии. Счастливые пары предпочитают как эмоциональную, так и физическую близость к партнеру. Они находят время для друг друга, объятий, общих ритуалов или традиций. А выражение привязанности словами или жестами помогает скрепить отношения.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



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Еще важный аспект в отношении ссор – секрет счастливый пар в их силе прийти друг к другу после условного "шторма". Можно выпустить пар, дать волю эмоциям, но после обязательно поговорить с партнером в спокойной обстановке и проанализировать ситуацию.

Вежливость – тоже один из не менее важных моментов. То, как партнеры заботятся друг о друге, проявляют заботу и внимание, свое уважительное отношение свидетельствует о глубине их отношений. Взаимоуважение станет одним из кирпичиков долговременных отношений.

Счастливые пары действуют как партнеры и команда. Иногда в команде следует уступить собственные интересы в пользу семьи. Принимать желание партнера, но по собственному желанию без навязывания. В то же время несчастливые пары будут всегда ставить свое "я" на первое место.

Еще один секрет – делать партнера счастливым. Здесь не говорится о дорогих подарках, а маленьких повседневных безделушках, которые смогут порадовать и вдохновить. И обязательно не стоит забывать о сексе. Он может стать тем же клеем в отношениях, который их укрепит потому, что быт и проблемы могут истощать и отдалять партнеров.

Не забывайте почему вы влюбились друг в друга. Возьмите себе за правило ходить на свидание хоть раз в месяц. Можно намеренно сконцентрироваться на своем партнере, как сексуальном объекте и акцентировать внимание на том, что возбуждает.

Эти советы могут запустить новый цикл в отношениях. Улучшить и развивать их.