Психологи опитали досвідченні пари і діляться їхніми секретами щасливого життя. Певні з них точно зможуть зміцнити і зберегти ваше кохання.

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Період закоханості минає швидко. Після нього починається спільне життя і разом з ним перші проблеми. Конфліктів, на жаль, неможливо уникнути між двома особистостями. Але якщо ви хочете їх грамотно вирішувати та не розбити кохання об власне "я", радимо проглянути інтимні секрети щасливих пар.

7 порад для щастя обох

Перша порада, про яку вже не раз наголошувалося, – вміння слухати. Нещасливі пари закривають вуха по відношенню до слів і бажань партнера. Вони проходять коло з критики, вимог і атак у своїх розмовах. Така тактика не сприяє зміцненню стосунків. Натомість щасливі пари не просто вміють чути одне одного, а намагаються дістатися суті сказаного, знайти проблему і разом її вирішити. Вони докладають зусиль для того, щоб точка зору партнера була вагомою і значимою. Це створює відчуття того, що ви перебуваєте на одному боці.

Наступний крок – прагнення будувати близькість. Нещасливі пари можуть здаватися сусідами по кімнаті. Збільшується відстань, втрачається інтимність та привабливість партнера. У сварках здебільшого переважають образи і саркастичні коментарі. Щасливі пари віддають перевагу як емоційній, так і фізичній близькості до партнера. Вони знаходять час для одне одного, обіймів, спільних ритуалів чи традицій. А вираження прихильності словами або жестами допомагає скріпити стосунки.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



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Ще важливий аспект щодо сварок – секрет щасливий пар у їхній силі прийти одне до одного після умовного "шторму". Можна випустити пару, дати волю емоціям, але після обов'язково поговорити із партнером у спокійній обстановці та проаналізувати ситуацію.

Ввічливість – теж один з не менш важливих моментів. Те, як партнери піклуються одне про одного, проявляють турботу та увагу, своє шанобливе ставлення свідчить про глибину їхніх стосунків. Взаємоповага стане однією з цеглинок довготривалих стосунків.

Щасливі пари діють як партнери і команда. Інколи у команді варто поступитися власними інтересами на користь родини. Приймають бажання партнера, але з власного бажання без нав'язування. Натомість нещасливі пари будуть завжди ставити своє "я" на перше місце.

Ще один секрет – робити партнера щасливим. Тут не мовиться про дорогі подарунки, а маленькі повсякденні дрібнички, які зможуть порадувати та надихнути. І обов'язково не варто забувати про секс. Він може стати тим самим клеєм у стосунках, який їх зміцнить оскільки побут та проблеми можуть виснажувати і віддаляти партнерів.

Не забувайте чому ви закохалися одне в одного. Візьміть собі за правило ходити на побачення хоч раз на місяць. Можна навмисно сконцентруватися на своєму партнері, як сексуальному об'єкті і акцентувати увагу на тому, що збуджує.

Ці поради можуть запустити новий цикл у стосунках. Покращити і розвивати їх.