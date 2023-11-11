Тривога та стрес мають величезний влив на фізичне та психічне здоров'я людини. Не винятком є секс, збудження та задоволення, стверджують експерти. Як подолати небажані відчуття у найвідповідальніший момент – читайте далі.
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Як виникає тривога
Раптові відчуття тривоги, які можуть виникати без вагомої, видимої причини, стають проблемою у задоволенні обох партнерів під час сексу. Звісно, ключова його мета не оргазм, але це важлива частина сексуального досвіду.
Для деяких людей зосередженість є важливим елементом у досягненні оргазму. Зробити це, враховуючи раптовий стрес чи тривожність, досить складно. Наприклад, за словами експертів, деяким партнерам треба до 20 хвилин, щоб збудитися і почати статевий акт. Для тривожної людини цей час може стати особистим пеклом.
Тривога має здатність порушувати сексуальну енергію і виводити із позитивного простору.
Ба більше – коли хтось із партнерів хвилюється, то посилюється відчуття самокритичності. Зокрема, щодо свого тіла чи сексуальних можливостей. Це теж у свою чергу заважає досягнути оргазму та насолодитися ним,
– зазначає сексотерапевт Мелісса Кук.
Як подолати небажанні відчуття
Щоб подолати відчуття тривоги і отримати оргазм, варто концентруватися на самому процесі. Не акцентуйте увагу на бажаній кульмінації – приділяйте більше уваги вашому сексуальному задоволенню та вашого партнера. Якщо ви звільнитеся від тиску, то покращите свій досвід та вгамуєте емоції, вважають фахівці.
Говоріть зі своїм партнером. Визначте ваші вподобання, бажання та межі. Створіть розслаблююче середовище та відповідну атмосферу. Спробуйте іншу прелюдію, наприклад у ванній, щоб повністю відключитися від зовнішніх проблем.
Краще зосереджуватися на відчуттях можуть допомогти дихальні вправи. А от алкоголь лише нашкодить усьому. Найголовніше – не зайвою буде порада фахівця. Профільний терапевт детально розбере особисту проблему і допоможе подолати її.