Тривога та стрес мають величезний влив на фізичне та психічне здоров'я людини. Не винятком є секс, збудження та задоволення, стверджують експерти. Як подолати небажані відчуття у найвідповідальніший момент – читайте далі.

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Як виникає тривога

Раптові відчуття тривоги, які можуть виникати без вагомої, видимої причини, стають проблемою у задоволенні обох партнерів під час сексу. Звісно, ключова його мета не оргазм, але це важлива частина сексуального досвіду.

Для деяких людей зосередженість є важливим елементом у досягненні оргазму. Зробити це, враховуючи раптовий стрес чи тривожність, досить складно. Наприклад, за словами експертів, деяким партнерам треба до 20 хвилин, щоб збудитися і почати статевий акт. Для тривожної людини цей час може стати особистим пеклом.

Тривога має здатність порушувати сексуальну енергію і виводити із позитивного простору.

Ба більше – коли хтось із партнерів хвилюється, то посилюється відчуття самокритичності. Зокрема, щодо свого тіла чи сексуальних можливостей. Це теж у свою чергу заважає досягнути оргазму та насолодитися ним,

– зазначає сексотерапевт Мелісса Кук.

Як подолати небажанні відчуття

Щоб подолати відчуття тривоги і отримати оргазм, варто концентруватися на самому процесі. Не акцентуйте увагу на бажаній кульмінації – приділяйте більше уваги вашому сексуальному задоволенню та вашого партнера. Якщо ви звільнитеся від тиску, то покращите свій досвід та вгамуєте емоції, вважають фахівці.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.



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Говоріть зі своїм партнером. Визначте ваші вподобання, бажання та межі. Створіть розслаблююче середовище та відповідну атмосферу. Спробуйте іншу прелюдію, наприклад у ванній, щоб повністю відключитися від зовнішніх проблем.

Краще зосереджуватися на відчуттях можуть допомогти дихальні вправи. А от алкоголь лише нашкодить усьому. Найголовніше – не зайвою буде порада фахівця. Профільний терапевт детально розбере особисту проблему і допоможе подолати її.