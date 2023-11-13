Ці поради будуть корисними для всіх дівчат чи жінок, які вирішили вперше зайнятися сексом. Однак Алісія хоче заповнити прогалину сексуального виховання майбутніх наречених, які твердо дотримуються своєї віри.

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Поради для сексу у першу шлюбну ніч

Алісія зізналася, що майже не зустрічала жінок своєї віри, які б багато говорили про секс і те, чого очікувати від першого разу. То ж, базуючись лише на власному досвіді, дівчина радить заздалегідь обговорити з майбутнім чоловіком ваші страхи про біль абощо.

Тоді вам не доведеться відчувати, що ви несете всі свої тривоги в собі. Це також є частиною всього процесу інтимної близькості,

– зазначила Алісія.

Також перед статевим актом важливо прийняти душ.

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Алісія радить постелити на ліжко рушник, аби не вимазати постіль кров'ю.

"Якщо щось незручне, все відбувається не дуже гладко і трохи безладно, то просто посмійтеся. Це велика частина інтимного досвіду", – сказала жінка.

Алісія зізналася, що для неї у першу шлюбну ніч найважче було "бути присутньою" в моменті. Через емоційну перезбудженість після такого важливого дня жінці було важко просто розслабитися та насолоджуватися моментом, адже її думки постійно поверталися до того, що відбувалося вдень. Тому жінка радить зосередитися на своєму коханому та відчуттях.

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Після закінчення статевого акту Алісія порадила майбутнім нареченим сходити в туалет. Зауважимо, таку пораду дають і лікарі, адже сечовипускання допоможе позбутися бактерій в уретрі. Також вони рекомендують сходити у душ, а після нього одягнути білизну з натуральної тканини.