Больше всего склонны к разводам Овны и Скорпионы, пишет 24 Канал. Эти знаки тяжело идут на компромиссы.

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Овен

Представителям этого знака зодиака очень важна эмоциональная связь с партнером. Поэтому, когда перестают его чувствовать, могут решить, что лучше расторгнуть брак. Также Овны часто проявляют свое нетерпение и могут вспыхнуть даже по какой-то мелочи.

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Скорпион

Этот знак зодиака обожает доминировать. Он эгоист, склонен ограничивать своего партнера. Когда любимый человек не согласен с требованиями Скорпион может расторгнуть брак.

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