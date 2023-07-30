Найбільше схильні до розлучень Овни та Скорпіони, пише 24 Канал. Ці знаки важко йдуть на компроміси.

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Овен

Представникам цього знаку зодіаку дуже важливий емоційний зв'язок з партнером. Тож коли перестають його відчувати, можуть вирішити, що краще розірвати шлюб. Також Овни часто проявляють свою нетерплячість. Вони можуть спалахнути навіть через якусь дрібницю.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку обожнює домінувати. Він егоїст, що схильний обмежувати свого партнера. Тож коли кохана людина не погоджується з вимогами, Скорпіон може розірвати шлюб.

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