Есть и те, кто пытается подражать родным чуть ли не во всем. В частности, это Овен, Телец, Козерог и Рак, пишет 24 канал.

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Овен

Родившиеся под этим знаком зодиака очень часто наследуют от родителей энергию, решительность и стремление к лидерству. Они могут быть самостоятельными и упрямыми. Овны очень часто равняются на родителей.

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Телец

Этому знаку чаще всего от родителей передается спокойная натура, ценность материального благосостояния и трудолюбие. По словам астрологов, Телец чаще всего идеализирует родителей. Нередко идет по их следам. Например, выбирает ту же профессию.

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Рак

Представители зодиака часто наследуют эмоциональную чувствительность, заботливость и любовь от родителей. Они могут иметь развитую интуицию и быть преданными, как их мама и папа. Раки заботятся о своих родителях на протяжении всей жизни.

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Козерог

Нередко родившиеся под этим созвездием увлекаются родителями. В частности, с детства мечтают, что когда вырастут, будут похожи на маму или отца. Козероги много работают, а также прилагают усилия, чтобы их родители были счастливы.

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