Овен, Телец и Стрелец. Именно этим знакам в последнюю неделю мая повезет в любви, пишет Love 24.

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Овен

На следующей неделе Овнам повезет в любви, если они будут проявлять больше терпения и понимания. Звезды предсказывают, что это время будет способствовать углублению общения и взаимопонимания.

Отношения могут стать более гармоничными, если Овны будут проявлять больше внимания к чувствам партнера. Не бойтесь выражать свои эмоции откровенно и общаться о том, что вас беспокоит. Это поможет укрепить связь.

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Телец

На следующей неделе вас ждет очень приятный сюрприз. Звезды советуют быть открытыми к новым возможностям и принимать любовные подарки с благодарностью.

Взаимопонимание с партнером будет улучшаться, если Тельцы будут проявлять больше терпения.

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Стрелец

Следующая неделя будет полна нежности, страсти и романтики. Откройте свое сердце для любви и наслаждайтесь временем, проведенным вместе с близким человеком.

Не стесняйтесь проявлять свои чувства.

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