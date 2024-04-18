Так, в апреле повезет Близнецам, Овну, Деве и Рыбам. Не исключено, что это даже будет любовь с первого взгляда, пишет Love 24.
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Близнецы
В мае вас ждет встреча, что изменит жизнь к лучшему. Наконец вы найдете настоящую любовь.
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Овен
Уже в следующем месяце вы встретите любовь всей жизни. Будете понимать друг друга даже без слов.
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Дева
Последний месяц весны будет для вас счастливым. Впереди встреча с любимым человеком.
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Рыбы
В мае вам повезет в личной жизни. Неожиданно придет человек, который останется с вами уже навсегда. Вместе будет так хорошо и уютно.
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