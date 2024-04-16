Так, Лев и Козерог, этой весной ваши отношения могут сильно ухудшиться. Избежать ссор и постоянных недоразумений не получится, пишет Love 24.
А вы знали? 3 знака зодиака, которые постоянно ищут конфликты
Лев
Любимый человек разобьет вам сердце. Внезапно узнаете, что партнер уже длительное время изменяет.
Будет казаться, будто земля уходит из-под ног. Однако, не опускайте рук. Поверьте, вскоре все будет как нельзя лучше.
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Козерог
Вы так много внимания уделяете работе, что совсем не становится времени на личную жизнь.
Недоразумения с партнером происходят все чаще. Подумайте наконец, что для вас самое ценное.
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