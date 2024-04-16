Так, Лев і Козоріг, цієї весни ваші стосунки можуть сильно погіршитися. Уникнути сварок і постійних непорозумінь не вийде, пише Love 24.

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Лев

Кохана людина розіб'є вам серце. Раптово дізнаєтеся, що партнер уже тривалий час зраджує.

Здаватиметься, ніби земля йде з-під ніг. Однак, не опускайте рук. Повірте, незабаром усе буде якнайкраще.

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Козоріг

Ви так багато уваги приділяєте роботі, що зовсім не стає часу на особисте життя.

Непорозуміння з партнером стаються дедалі частіше. Подумайте нарешті, що для вас найцінніше.

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