Так, найбільше до цього схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Овен, Лев і Стрілець, пише Love 24.

Зверніть увагу Названо 3 знаки зодіаку, яким вже наступного тижня розіб'ють серце

Овен

Народжені під цим знаком вперті й запальні. Постійне бажання бути лідером призводить до напруги в стосунках. Ці люди конфліктні й до останнього стоять на своєму.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку прагнуть постійної уваги та визнання. Вони обожнюють флірт та до останнього доказують свою правоту. Такий егоїзм нерідко призводить до суперечок.

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Стрілець

Ці люди дуже сильно цінують свою свободу. Вони обожнюють пригоди й не терплять жодних обмежень. Також Стрільці правдоруби. Якщо щось не так, ніколи не мовчатимуть про це.

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