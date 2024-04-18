Так, у квітні пощастить Близнюкам, Овну, Діві та Рибам. Не виключено, що це навіть буде кохання з першого погляду, пише Love 24.
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Близнюки
У травні на вас чекає зустріч, що змінить життя на краще. Нарешті ви знайдете справжнє кохання.
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Овен
Уже наступного місяця ви зустрінете кохання всього життя. Розумітимете одне одного навіть без слів.
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Діва
Останній місяць весни буде для вас щасливим. Попереду зустріч з коханою людиною.
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Риби
У травні вам пощастить в особистому житті. Несподівано прийде людина, яка залишиться з вами вже назавжди. Разом буде так добре та затишно.
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