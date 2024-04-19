Стрелец, Козерог и Весы. Именно эта троица в мае вернется к эксам, пишет Love 24.

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Стрелец

В мае встретите бывшего партнера. Между вами вспыхнет бешеный огонь страсти. Пробудятся давние чувства и заставят задуматься о дальнейших отношениях.

Если хотите, попробуйте. Однако, будьте осмотрительны. Помните о прошлых ошибках и тщательно все обдумайте, прежде чем принимать решения.

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Козерог

В мае поймете, что действительно сильно скучаете по экс-партнеру. Впереди важная встреча, что может вызвать очень сильные эмоции и чувства.

Не просите ни у кого советов. Делайте так, как подсказывает сердце.

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Весы

В мае вас ждет неожиданная встреча с бывшим. Все будет так легко и комфортно, что задумаетесь над возвращением отношений.

Впрочем, подумайте, готовы ли мириться с тем, что было раньше. Обсудите все, что беспокоит.

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