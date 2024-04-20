Водолей, Скорпион и Рыбы, уже в ближайшие дни вы встретитесь с человеком, о котором так много думаете, пишет Love 24.
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Водолей
Наконец вы увидитесь с человеком, о котором думаете уже не один месяц. Эта встреча даст ответы на очень важные вопросы.
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Скорпион
Уже вскоре вы встретите человека, который долгое время не выходит из головы. Это будет очень душевный вечер.
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Рыбы
Отношения на расстоянии – это совсем не просто. Впрочем, уже скоро вы увидитесь с дорогим сердцу человеком. Не сдерживайте своих эмоций и чувств.
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