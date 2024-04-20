Водолій, Скорпіон і Риби, уже найближчими днями ви зустрінете з людиною, про яку так багато думаєте, пише Love 24.

До слова 3 знаки зодіаку, які у травні повернуться до колишніх

Водолій

Нарешті ви побачитеся з людиною, про яку думаєте вже не один місяць. Ця зустріч дасть відповіді на дуже важливі питання.

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Скорпіон

Уже незабаром ви зустрінете людину, яка тривалий час не виходить з голови. Це буде дуже душевний вечір.

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Риби

Стосунки на відстані – це зовсім не просто. Втім, уже скоро ви побачитеся з дорогою серцю людиною. Не стримуйте своїх емоцій і почуттів.

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