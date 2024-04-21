Овен, Телець і Стрілець. Саме цим знакам в останній тиждень травня пощастить у коханні, пише Love 24.

До слова Ці 3 знаки зодіаку до кінця квітня матимуть довгоочікувану зустріч

Овен

Наступного тижня Овнам пощастить у коханні, якщо вони будуть виявляти більше терпіння та розуміння. Зірки пророкують, що цей час сприятиме поглибленню спілкування та взаєморозуміння.

Стосунки можуть стати більш гармонійними, якщо Овни проявлятимуть більше уваги до почуттів партнера. Не бійтеся виражати свої емоції відверто та спілкуватися про те, що вас турбує. Це допоможе зміцнити зв'язок.

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Телець

Наступного тижня вас чекає дуже приємний сюрприз. Зірки радять бути відкритими до нових можливостей та приймати любовні подарунки з вдячністю.

Взаєморозуміння з партнером буде покращуватися, якщо Тельці проявлятимуть більше терпіння.

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Стрілець

Наступний тиждень буде сповнений ніжності, пристрасті та романтики. Відкрийте своє серце для кохання й насолоджуйтеся часом, проведеним разом з близькою людиною.

Не соромтеся проявляти свої почуття.

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