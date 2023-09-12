Так вот, сегодня поговорим о 5 лучших парах по знаку зодиака. Об идеальном метче по версии астрологов рассказывает 24 Канал.

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Овен и Стрелец

Оба знака зодиака энергичны, уверены в себе и любят приключения. Они могут стать несокрушимой парой, которая всегда готова к вызовам и, конечно же, веселью. Этим двоим точно не будет скучно.

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Весы и Рыбы

Еще одно идеальное сочетание – Весы и Рыбы. Между ними возникает очень необычная химия. Эти знаки могут найти подход к друг другу. Весы принесут в отношения стабильность и гармонию, а Рыбы – романтику, мечтательность, глубокую эмоциональную связь.

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Близнецы и Весы

Эти отношения обречены на успех. Оба партнера очень коммуникабельны. Оно всегда найду общий язык и миллион тем для обсуждений. Так что вечера дома будут очень приятными и увлекательными.

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Рак и Рыбы

Эта пара отличается от других своей чувствительностью и эмоциональной связью. Рыбы и Раки понимают и поддерживают друг друга. Они способны к взаимному исцелению.

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Лев и Стрелец

Оптимисты, легкие и вспыльчивые. Именно так можно описать эти два знака зодиака. Их представителям очень удобно друг с другом. Оба могут проявить свою силу и смелость, вместе идти на риск и получать от этого колоссальное удовольствие.