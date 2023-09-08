Определенные испытания придется пройти Близнецам, Львам, Скорпионам и Рыбам. Эти ситуации могут быть сложными, но с помощью открытой коммуникации и терпения получится разобраться и укрепить ваши отношения, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Вы можете столкнуться с трудностями в коммуникации. Будет казаться, что партнер больше не понимает. В отношениях вероятны частые конфликты. Важно быть открытым и откровенно поговорить, чтобы пройти эти препятствия вместе.
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Лев
У вас могут возникнуть вопросы о верности любимого человека. Если догадки подтвердятся, придется принять неприятное решение.
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Скорпион
Вы слишком давите на своего партнера. Рано или поздно любимый человек может не выдержать, собрать вещи и подать на развод. Не забывайте, что вы в отношениях не учитель, не начальник и не мама. Позвольте партнеру быть собой.
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Рыбы
Осенью можете ощутить эмоциональную нестабильность и неуверенность в своих чувствах. Поговорите обо всем с любимым человеком. При необходимости обратитесь к специалисту.
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