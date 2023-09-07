Так, наиболее неприступны Овен, Скорпион и Козерог. За сердце этой женщины тебе придется побороться, пишет 24 Канал.
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Овен
Эти женщины сильны, энергичны и настойчивы. Они уверены в себе и знают, чего хотят. Это может сделать завоевание дамы сердца несколько сложной задачей.
Женщина Овен ищет партнера, готового принять ее активный стиль жизни и выдержать испытания. Важно быть на одной волне и поддерживать ее интересы.
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Скорпион
Представительницы этого знака зодиака страстны и любят управлять. Они обладают сильной внутренней силой и выразительной личностью.
Завоевать Скорпиона может быть еще тем вызовом из-за непредсказуемости и несколько сложного характера. Эта женщина требует от партнера постоянного проявления чувств, восхищения и терпения.
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Козерог
Родившиеся под этим знаком целенаправленные, практические, ответственные и трудолюбивые. Козероги всегда нацелены на достижение успеха и развитие, что может сделать завоевание трудной задачей.
Женщина Козерог ценит стабильность и безопасность. Ей нужен партнер, который продемонстрирует свою ответственность и готовность поддерживать в любой ситуации.
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