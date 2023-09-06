Так, согласно астрологии, бурный роман ждет Рыб, Львов и Весов. Об этом пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим знаком нежные, приятные и легкие. Они способны к быстрой и в то же время крепкой эмоциональной связи. Этой осенью Рыб ждут романтические приключения, незабываемые свидания, теплые и душевные вечера. Сентябрь может принести им бурный роман.

Гороскоп для Рыб

Лев

Представители этого знака зодиака всегда привлекают внимание сильной энергией и уверенностью в себе. Сентябрь может быть именно тем месяцем, когда Львы почувствуют, что рядом кое-кто действительно особенный. Сильное сексуальное влечение и упорство могут стать магнитом для потенциального партнера. Интересно, что возможен, в том числе, и служебный роман.

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Весы

Уже в первый месяц осени можете встретить того, кто разделяет ваши взгляды на жизнь и не только. Может показаться, что это как ваше отражение. Звезды прочат бурный роман. Такого в вашей жизни еще не было. Будьте собой и не стесняйтесь проявлять чувства.

Гороскоп для Весов