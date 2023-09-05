Так вот, лучше всего Козерогам подойдут Тельцы. Эти знаки смогут построить крепкие и гармоничные отношения, пишет 24 Канал.

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Телец

Козерог и Телец имеют схожие ценности. Для обоих важна семья, стабильность и безопасность. Эти знаки всегда стремятся добиться успеха.

Ваше упорство и реалистичный взгляд на жизнь помогут построить крепкие отношения. Кроме того, благодаря прямолинейности и стойкости будете гораздо легче понимать друг друга.

Вы оба цените материальное благополучие и комфорт, трудолюбивые, поэтому вместе сможете добиться финансового успеха.

Телец может стать хорошим примером для Козерога, поскольку он/она умеет наслаждаться жизнью и расслабиться, не слишком беспокоясь о рутине. А миролюбивый и терпеливый Козерог поможет Тельцу справиться с паникой или гневом.

Крайне важно то, что вы готовы вложить время и усилия в отношения, чтобы они развивались и становились только лучше.

Гороскоп для Тельцов