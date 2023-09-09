На следующей неделе двум знакам зодиака повезет в любви. В частности, это будут Стрелец и Козерог, пишет 24 Канал.

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Стрелец

Уже на следующей неделе можете встретить человека, который полюбит вас всем сердцем. И это будет взаимно. Дайте свободу эмоциям, позвольте себе наслаждаться жизнью. Не избегайте новых знакомств, впрочем, знайте, что своего человека вы сразу почувствуете.

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Козерог

Человек, которого вы тайно любите, может признаться во взаимных чувствах. Будьте решительны. Не думайте о том, что скажут другие, поступайте, как подсказывает сердце. А если рядом уже давно есть любимый человек, то на следующей неделе ваши отношения только укрепятся. Кстати, впереди романтическое свидание.

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