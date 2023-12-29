Лев, Овен, Близнецы и Дева. Эти знаки зодиака могут развестись в начале года, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти люди не умеют идти на компромиссы в отношениях: 3 знака зодиака

Лев

Хватит мучить партнера или партнершу, постоянно изменят, но не разрывать отношения. Если вас что-то не устраивает, разлюбите и так далее, имейте смелость положить точку и расторгнуть брак.

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Обратите внимание Эти знаки зодиака в январе будут переживать измену

Близнецы

Последние несколько месяцев, по всей вероятности, были очень нелегкими. Дома все чаще случаются ссоры. Перестали понимать друг друга. Обсудите все. Возможно, пора каждому пойти своей дорогой.

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Дева

Начало 2024 может быть нелегким. Получите неприятную новость: любимый человек изменяет. Решите для себя, готовы ли мириться с этим и простить. Примите решение.

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Овен

В январе Овны могут не устоять перед соблазном и изменить. Это разобьет сердце партнера или партнерши. Если ваши чувства прошли, не стоит мучить близкого человека. Утаить правду не удастся.

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