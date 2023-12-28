Близнецам и Девам в январе могут разбить сердце. Станет известно, что любимый человек изменяет, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Близнецам следует быть внимательными. Особенно в начале нового года. Не закрывайте глаза на странное поведение партнера или партнерши. Вероятно, получите очень неприятную новость, любимый человек изменяет.

Не вините во всем себе. Измена – сознательный выбор партнера или партнерши. Подумайте, готовы ли такое простить.

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Дева

Дорогой сердцу человек может неожиданно прыгнуть в гречку. Весть об этом ошарашит вас. Будет тяжело сдерживать эмоции и держать себя в руках. Позвольте себе пережить этот период так, как вы чувствуете.

Не пытайтесь найти причину измены. Лучше сосредоточьтесь на собственном самочувствии.

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