Близнюкам і Дівам у січні можуть розбити серце. Стане відомо, що кохана людина зраджує, пише 24 Канал.
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Близнюки
Близнюкам варто бути уважними. Особливо на початку нового року. Не закривайте очі на дивну поведінку партнера чи партнерки. Ймовірно, отримаєте дуже неприємну новину, – кохана людина зраджує.
Не звинувачуйте у всьому себе. Зрада – свідомий вибір партнера чи партнерки. Подумайте, чи готові таке пробачати.
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Діва
Дорога серцю людина може несподівано скочити в гречку. Звістка про це ошелешить вас. Буде важко стримувати емоції й тримати себе в руках. Дозвольте собі пережити цей період так, як відчуваєте.
Не намагайтеся знайти причину зради. Краще зосередьтеся на власному самопочутті.
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